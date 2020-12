Real Madrid kehrt gegen FC Sevilla in Spur zurück

Atletico Madrid übernahm indes vier Tage vor dem Champions-League-Duell mit Red Bull Salzburg die Tabellenführung in Spanien. Die „Colchoneros“ gewannen das Heimspiel gegen Real Valladolid durch Tore von Thomas Lemar (56.) und Marco Llorente (72.) mit 2:0 und liegen damit zwei Punkte vor dem ersten Verfolger Real Sociedad, der ein Spiel mehr ausgetragen hat. Atletico gastiert am Mittwoch in Wals-Siezenheim. Mit einem Sieg über die Spanier wäre Salzburg im Champions-League-Achtelfinale, Atletico müsste in diesem Fall in der Europa League weiterspielen.