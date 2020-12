Austrias Suttner: „Jede Woche derselbe Sch...“

Stöger gespalten

Trainer Peter Stöger tat sich bei Sky mit einer letztgültigen Spielanalyse schwer. „Das 0:4 steht da und ist auch nicht weg zu argumentieren. Aber vor allem in ersten Halbzeit war die Leistung weitgehend in Ordnung, sicher eine der besseren Leistungen von uns in dieser Saison.“ Einige Entwicklungsansätze seien durchaus erkennbar gewesen.