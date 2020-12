Wiesberger spielt sich in Dubai noch in die Top-10

Der Burgenländer Bernd Wiesberger hat beim Dubai Championship der Europa-Golftour am Samstag Endrang acht belegt. Mit einer 67er-Runde schob sich der 35-Jährige um weitere vier Positionen noch in die Top Ten, nachdem er am Mittwoch auf dem Par-72-Kurs mit einer 70 gestartet war. Die Runden zwei und drei hatte Österreichs Nummer eins mit jeweils 66 Schlägen bewältigt.