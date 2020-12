Salzburg und Innsbruck gewinnen im Penaltyschießen

Die Graz99ers haben am Freitag den Sprung an die Tabellenspitze der ICE Hockey League verpasst. Fünf Tage nach dem 2:10-Debakel bei Red Bull Salzburg gelang die Revanche trotz einer 3:1-Führung nicht, Rick Schofield verwandelte im Shoot-Out den entscheidenden Penalty zum 4:3 für die „Bullen“. Die Steirer blieben Dritte, dahinter überholte der KAC dank eines 4:0 bei den Black Wings in Linz Fehervar. Die Ungarn kassierten gegen Innsbruck eine 4:5-Heimniederlage.