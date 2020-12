„Krone“-Redakteure traten zum Massentest an

„Achtung, bitte den Abstand einhalten!“

8 Uhr, Congresspark Igls: Ich reihe mich brav in eine Schlange ein. Es ist gespenstisch still. Nur ein Pärchen vor mir flüstert kurz. Ansonsten liegt Anspannung in der Luft. So, wo habe ich die Unterlagen und Ausweis? Plötzlich eine Stimme: „Achtung, bitte den Abstand einhalten!“ Eine ältere Dame hatte den Babyelefant übersehen, war zu nahe auf die Vorderleute aufgerückt. Aber der höfliche Florianijünger der FF Igls hat alles im Auge.