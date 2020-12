Paar stieg trotz positivem Corona-Test in Flugzeug

Polizei: Passagiere in Todesgefahr gebracht

Diese Anordnung ignorierte das Paar. Es setzte seine Reise mit der Fluglinie United Airlines unbeirrt fort und landete in Lihue auf der Insel Kauai. „Sie stiegen in Kenntnis ihrer positiven Covid-19-Testergebnisse in das Flugzeug und brachten die Passagiere des Fluges in Todesgefahr“, berichtete Polizeisprecherin Coco Zickos.