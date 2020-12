Das sind die besten Restaurants in Oberösterreich

Vom Restaurantguide Gault Millau wurden der Mühltalhof in Neufelden und das Bootshaus in Traunkirchen mit jeweils 18 Punkten und vier Hauben bedacht. Das Tanglberg (17,5 Punkte) in Vorchdorf erkochte sich ebenso wie das Restaurant Holzpoldl (17) in Lichtenberg bei Linz vier Hauben. Letzteres war 2020 nur mit drei Hauben bedacht worden, 2021 gibt’s wieder eine mehr.