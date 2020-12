Ane Brun: „Wir müssen Unsicherheiten akzeptieren“

Die zwei Alben haben verschiedene Klangfarben und verschiedene Stimmungen. Wolltest du die Songs per se schon immer voneinander trennen und das Werk nicht als Doppelalbum veröffentlichen?

Ich wollte eigentlich nur ein Album machen, das so klingt wie „After The Great Storm“. Ich wollte eine große Produktion mit vielen Beats und Elektronik. Ich hatte 16 Songs vor dem Aufnahmeprozess fertig und bin im Studio draufgekommen, dass viele Stücke überhaupt nicht zu diesem opulenten Vorhaben passten. Ich wollte sie aber auch nicht verlieren oder weggeben und als wir dann in Oslo in diesen Semi-Lockdown gingen, habe ich mir diese Songs noch einmal in aller Ruhe angehört. Mit drei davon war ich nicht wirklich glücklich und entschied, dass ich sie einfach runterschrauben musste. Im Endeffekt haben wir die 16 Songs plus zwei neu geschriebene auf je neun halbiert und es ergaben sich zwei völlig verschiedene Projekte und Zugangsweisen. 90 Minuten Musik sind für ein Doppelalbum etwas viel, vor allem, weil die Aufmerksamkeitsspanne immer weiter sinkt. Ich wusste, ich muss das Material teilen. „After The Great Storm“ zeigt meine abenteuerliche Seite, wo ich mich selbst in neue Richtungen strecke. „How Beauty Holds The Hands Of Sorrow“ ist eher so wie das Material aus meiner Vergangenheit und leichter mit mir zu verbinden. Ich wollte dem elektronischeren Album mehr Zeit und Raum geben, damit die Fans mich in dieser Richtung besser kennenlernen und finden könnten. Textlich sind die zwei Alben sehr stark vermischt, aber ich wollte sie aufgrund der Menge und des Klangs teilen.