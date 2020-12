Schwerer Unfall in Maxglan

Der 23-jährige Lenker aus Salzburg ist mit offensichtlich hoher Geschwindigkeit auf der Maxglaner Hauptstraße unterwegs gewesen und gegen ein am Fahrbahnrand abgestellten PKW gekracht. In weiterer Folge geriet das Raser-Auto auf die Leitschiene, riss einen meterlangen Zaun nieder und krachte schließlich in einen Baum. Sein 24-jähriger Beifahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt, musste aus dem Fahrzeug geschnitten werden und wurde schwer verletzt von der Rettung ins Landeskrankenhaus gebracht werden. Der leicht verletzte Fahrer hatte 0,0 Promile.