Krankenschwester packt aus: Maradona ist gestürzt!

Drei Tage habe Maradona danach in seinem Zimmer gelegen. In dieser Zeit sei sein Puls aber viel zu hoch gewesen: „Er hatte einen Herzschlag von 115 pro Minute, am Tag vor seinem Tod waren es noch 109. Ein Mensch mit Herz-Problemen sollte auf keinen Fall mehr als 80 Schläge pro Minute haben. Aber Maradona bekam keine Tabletten, wurde nicht behandelt. Er hätte die besten Ärzte der Welt haben können, aber sie haben ihn dort einfach liegen lassen. Hätte man ihn in eine Klinik gebracht, würde er heute noch leben“, so der Vorwurf.