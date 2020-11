Prominente Mitstreiter für „Stopp Corona“-App

Infektionszahlen sanken am Montag unter 3000

Am Montag bezifferte Anschober die Zahl der neu infizierten Österreicher mit 2748 bei knapp über 15.000 Tests, es gab mehr als 4000 Genesene und 79 Tote. In den Spitälern mussten 89 neue Covid-19-Patienten behandelt werden, zehn Menschen kamen auf die Intensivstation. Anschober rief aber in Erinnerung, dass die Montagszahlen traditionell eher niedrig sind.