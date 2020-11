2748 Neuinfektionen, 79 weitere Todesopfer

Bei insgesamt 15.000 Tests stellten sich 2748 Menschen als neu infiziert heraus. Erstmals seit Langem lag die Zahl der Neuinfektionen in Österreich damit wieder unter der 3000er-Marke. Am ersten Montag des Monats November waren 5993 neue Fälle registriert worden, eine Woche später 4657, am 16. November 4135 und am vergangenen Montag 3145. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sprach am Montag bezüglich der Entwicklung der Neuinfektionen in Österreich von „leichten Rückgängen seit einigen Tagen“, aber von einem nach wie vor „dramatisch hohen Niveau“.