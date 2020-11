Österreicher wollen heuer Christkindlmärkte meiden

Noch ist unklar, ob im heurigen Jahr die Christkindlmärkte ihre Pforten öffnen - so mancher kam der Entscheidung bereits zuvor und kündigte an, geschlossen zu halten - doch bereits jetzt zeichnet sich ab, dass wohl ein Großteil der Österreicher wenig Interesse an einem Besuch hat. Nur 25 Prozent zeigen sich aktuell bereit einen Christkindlmarkt zu besuchen, im Vorjahr waren es noch 75 Prozent.