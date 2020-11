Bundespräsident sagt den vielen Helfern Danke

Niemand habe sich einen zweiten Lockdown gewünscht, „wir nicht und Sie schon gar nicht“, so der Bundespräsident, der sich an die Heldinnen und Helden unserer Krankenhäuser wendet. Die Tätigkeit in den helfenden Berufen eines Krankenhauses sei schon in normalen Zeiten eine echte Herausforderung. „Jetzt, in Covid-19-Zeiten, noch viel, viel mehr. Es kommen extreme Arbeitsbedingungen dazu, vom dauerhaften Tragen von Gesichtsmasken und schwerer Schutzkleidung und erhöhtem Gesundheitsrisiko bis hin zu extremen emotionalen Belastungen, von Hoffnung und Zuversicht bis zu Verzweiflung und Trauer.“ Derzeit werden 709 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, auf Intensivstationen behandelt, die meisten in Oberösterreich, Tirol und der Steiermark.