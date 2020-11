Dank an Intensiv-Personal: „Höchster Einsatz“

In der Corona-Krise leistet das medizinische Personal im ganzen Land teils Übermenschliches - besonders auf den Intensivstationen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wandte sich daher am Freitag in einer Videobotschaft an die Mitarbeiter in der Intensivmedizin und dankte ihnen für ihre „große Solidarität und ihren höchsten Einsatz“.