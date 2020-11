Über eine Million Euro als „Zuckerl“ für Lehrlinge

2000 Euro pro Lehrling

Damit die Betriebe nicht frustriert das Handtuch werfen, wenn’s um die Ausbildung von Fachkräften geht, zahlt die Innung Bau seit 2004 eine Prämie an Baumeister-Betriebe aus. Für 557 Lehrlinge, die derzeit in 122 Firmen in Oberösterreich ihre Ausbildung machen, flossen heuer 1,114.000 Euro.