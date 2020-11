Nationalbank rät zu Vorbereitung auf Insolvenzen

Hilfszahlungen haben Insolvenzen ausgebremst

Volkswirtschaftsdirektorin Doris Ritzberger-Grünwald von der OeNB erklärte am Mittwoch, dass ohne jegliche staatlichen Ausgleichszahlungen wohl 5,5 Prozent der Unternehmen insolvent geworden wären. Mit den Maßnahmen sinke diese Quote jedoch um zwei Drittel. „Überschuldung ist im Moment kein Insolvenzgrund“, so Ritzberger-Grünwald.