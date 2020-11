Das Linzer Motto ist weiter „Hauptsache billig“

446 Aufträge nach Bestbieterprinzip

So wurden etwa im Vorjahr lediglich 446 Aufträge nach dem Bestbieterprinzip vergeben, bei 9078 (!) Geschäften erhielt der Billigstbieter den Zuschlag. „Vor allem die öffentliche Hand müsste in der aktuell so herausfordernden und auch wirtschaftlich schwierigen Zeit mit gutem Beispiel vorangehen “, so Seeber. Jüngstes Beispiel für die Bevorzugung von Billigst- statt Bestbietern ist laut dem grünen Wirtschaftssprecher bei den Umbauarbeiten am Südbahnhofmarkt sichtbar geworden. „Hier ist die Wahl auf jenes Unternehmen gefallen, das den niedrigsten Preis geboten hat. Das ist weder nachhaltig, noch wird so die beste Qualität gewährleistet.“