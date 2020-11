Trotz Eis und Schnee in Klettersteig eingestiegen

Mit einer spektakulären Aktion ist es einer Hubschrauber-Crew der Flugpolizei Linz am Samstag gelungen, einen Kletterer bei Dämmerung aus einer vereisten Wand am Seewand-Klettersteig in Hallstatt zu bergen. Der 32-Jährige hatte offenbar unter Ausschaltung jeglicher Vernunft diese gefährliche Route in Angriff genommen.