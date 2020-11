Mafia-Auftragsmord in Wien vereitelt

Stammcafé als Tatort geplant

Am 29. Juli sollte der Killer in Wien zuschlagen – im vorab ausgekundschafteten Stammcafé der Zielperson Dejan K., alias „die Mücke“. Diesem war es offenbar vor Jahren bereits in Montenegro im wahrsten Sinne des Wortes zu heiß geworden – sein geparkter Jeep wurde damals von unbekannten Tätern in die Luft gesprengt.