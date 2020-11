Liensberger: „Es hat mega-viel Spaß gemacht!“

„Ich habe versucht, gut skizufahren und das zu machen, was ich kann.“ Und das war eine ganz schöne Menge. Wären die verbesserungswüridgen Passagen im Flachen nicht gewesen, wäre Liensberger vermutlich eine Kandidatin für ganz oben gewesen. So waren es am Schluss 57 Hundertstel-Sekunden Rückstand auf Siegerin Petra Vlhova.