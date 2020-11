LIVE: Vlhova vor Shiffrin - Liensberger lauert

Starke Trainingsleistungen bei Liensberger

Liensberger war im vergangenen Winter die konstanteste ÖSV-Slalomläuferin, sie kam in allen sechs Rennen in die Top sieben, in Zagreb als Dritte auch auf das Podest. Das ergab in Summe Gesamtrang drei in der Spezialwertung. Man sagt ihr starke Trainingsleistungen nach. „Das ist immer Interpretationssache. Aber wenn ich gute Läufe habe, dann bin ich schnell“, scheint auch ihr Material schon gut abgestimmt zu sein. Sie wolle in Levi vier Läufe solides Skifahren zeigen. „Mit Spaß, einem guten Gefühl und Vertrauen am Ski stehen und alles geben.“ Favoritinnen seien andere.