Hayböck in Wisla-Quali Vierter - Pole Stoch Bester

Michael Hayböck ist am Freitag in der Qualifikation für den Skisprung-Weltcup-Auftakt in Wisla als Vierter der bestplatzierte Österreicher geworden! Der 29-Jährige, der im Training seine Steigerung vor dem WM-Winter angedeutet hatte, landete bei 127 m (121,1 Punkte). Bester war der polnische Lokalmatador Kamil Stoch mit 132 m (135,3). Weltcup-Sieger Stefan Kraft war vor dem Teambewerb am Samstag (16 Uhr) als 22. nur der fünftbeste ÖSV-Springer (118 m/108,3).