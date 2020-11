Geflügelpest in Bayern: Wildenten infiziert

Der erste Fall der Geflügelpest in Deutschland wurde diesen Herbst in einer kleinen Hühnerhaltung auf der nordfriesischen Hallig Oland (Schleswig-Holstein) nachgewiesen. Zuvor war der Erreger bei mehreren Wildvögeln in Norddeutschland aufgetreten. Die Infektionskrankheit, die auch Vogelgrippe genannt wird, kommt vor allem bei Wasservögeln und anderen Vögeln vor. Im Jänner 2020 musste in Ungarn 53.000 Truthähne gekeult werden.