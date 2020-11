Niederösterreich: Uhu zweimal angeschossen - tot

„Die Verletzungen des Uhus waren so schwerwiegend, dass ein Flügel amputiert werden musste“, sagte Johannes Hohenegger von BirdLife Österreich, nachdem das tote Tier an der Veterinärmedizinischen Universität Wien obduziert worden war. An der Herzbasis und in der Bauchhöhle seien je eine Schrotkugel gefunden worden. Fünf weitere Projektile wurden mittels Röntgen entdeckt. „Diese Untersuchung belegt, dass der Uhu in seinem Leben zumindest zweimal beschossen wurde“, so Hohenegger.