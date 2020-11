WHO: Alle 17 Sekunden ein Corona-Toter in Europa

Die Weltgesundheitsorganisation WHO beklagt eine stetig wachsende Zahl an Corona-Todesfällen in Europa. In den vergangenen beiden Wochen habe die Zahl der Sterbefälle in Verbindung mit der Erkrankung Covid-19 um 18 Prozent zugenommen, sagte der Direktor der WHO-Region Europa, Hans Kluge, am Donnerstag bei einer Online-Pressekonferenz in Kopenhagen.