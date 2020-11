Salzburgerin klagt nach Knie-OP die Landeskliniken

Am 18. Oktober 2019 ist Schmidt im Uniklinikum operiert worden – ein künstliches Knie ist ihr ins rechte Bein eingesetzt worden. Aber: Laut Schmidt habe der Anästhesist beim Kreuzstich einen Nerv verletzt. Als die Frau wieder aufwachte, fühlte sie „starke Schmerzen“ im Rückenbereich. Sie konnte das rechte Bein nicht mehr bewegen. Die Schmerzen hielten auch nach einer Reha an, so dass Schmidt Mitte November wieder stationär aufgenommen wurde. Und bis Mitte Jänner das Spitalbett hütete – mit hohen Entzündungswerten.