Kampf um längere Pause für Arbeit mit Viren-Schutz

Druckstellen im Gesicht und auf den Armen, gar nicht zu reden vom dauernden Schwitzen: Arbeiten in voller Corona-Schutzausrüstung im Krankenhaus ist anstrengend und zeichnend. Umso wichtiger wären regelmäßige längere Pausen, um die am Med Campus in Linz (bestehend aus Ex-AKH und Ex-Kinderklinik) Betriebsratschef Harald Freudenthaler gerade kämpft - nebst anderer Erleichterungen.