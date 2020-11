Olivia Wilde verteidigt Harry Styles im Ballkleid

Der britische Sänger Harry Styles ziert als erster Mann in der Geschichte des Fashion-Magazins „Vogue“ das Cover der Zeitschrift. Für die Dezember-Ausgabe posierte er in einem Ballkleid von Gucci und fühlte sich darin sichtlich wohl. Er gab auch zu, dass weibliche Kleidung ihn schon immer begeistert habe. In konservativen US-Kreisen gingen deshalb die Wogen hoch.