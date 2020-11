Barrierefrei wandern auf Egger und Dellacher Alm

Die Bauarbeiten für das barrierefreie Naturerlebnis auf der Egger Alm und Dellacher Alm sind nahezu abgeschlossen. „Naturerleben für alle“ ist ein kärntenweites Leuchtturmprojekt.

Bis zum Jahr 2022 sollen im gesamten Bundesland barrierefreie Infrastrukturangebote in Schutzgebieten geschaffen werden. In der Region Nassfeld-Pressegger See / Lesachtal / Weißensee sind gleich zwei Projekte in der Umsetzung.