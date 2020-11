Schwer verletzter Sperber von Polizisten gerettet

Der Zeuge alarmierte gegen 9.30 Uhr die Beamten, nachdem er den Absturz des Greifvogels im Auer-Welsbach-Park beobachtet hatte. Der Vogel, es handelt sich um einen Sperber, „war schwer verletzt und nicht mehr in der Lage zu fliegen“, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst am Samstag. „Behutsam legten die Polizisten des Funkwagens Otto 4 den Greifvogel in einen Karton und brachten ihn in die Polizeiinspektion.“