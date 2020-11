Salzburgs Dominik Szoboszlai schießt Ungarn zur EM

Die Gruppen der Fußball-EM(geplant von 11. Juni bis 11. Juli 2021)

nach Feststehen aller 24 Teilnehmer mit Abschluss der Play-offs am Donnerstagabend:



Gruppe A (in Rom und Baku):

Italien, Schweiz, Türkei, Wales



Gruppe B (in Kopenhagen und St. Petersburg):

Belgien, Russland, Dänemark, Finnland



Gruppe C (in Amsterdam und Bukarest):

Ukraine, Niederlande,Österreich, Nordmazedonien



Gruppe D (in London und Glasgow):

England, Kroatien, Tschechien, Schottland



Gruppe E (in Bilbao und Dublin):

Spanien, Polen, Schweden, Slowakei



Gruppe F (in München und Budapest):

Deutschland, Frankreich, Portugal, Ungarn