EURO: Letzter Gruppengegner für ÖFB-Team jetzt fix

Bei der EM trifft Nordmazedonien in der Gruppe C auf Österreich, die Niederlande und die Ukraine. Die erste Partie bestreiten Pandev und Co. dabei gemäß der Auslosung am 13. Juni in Bukarest gegen die Österreicher. Man kennt einander jedenfalls. Die beiden Auswahlen trafen erst in der Gruppenphase der EM-Qualifikation aufeinander. Einem 4:1 in Skopje folgte vor fast exakt einem Jahr im November 2019 in Wien ein 2:1-Sieg der ÖFB-Elf. Es war die bisher letzte Niederlage der nun sieben Spiele ungeschlagenen Nordmazedonier.