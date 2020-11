Wien Museum präsentiert Tausende Exponate online

Aufgrund des Lockdowns zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie müssen derzeit in Österreich auch alle Museen geschlossen halten. Das Wien Museum möchte Interessierten nun virtuell Besuche möglich machen und präsentierte am Donnerstag in einem digitalen Mediengespräch seine neue Online-Sammlung. An dem aufwendigen Projekt wurde bereits einige Jahren gearbeitet. Allein im Vorjahr waren 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran beteiligt.