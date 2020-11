Wiener lästern über Christbaum aus dem Mühlviertel

„Es war beleidigend, als im Fernsehen gesagt wurde, der Baum kommt aus Klaffer, schaut auch so aus“, ärgert sich Ortschef Franz Wagner überuntergriffige Aussagen.Forstmeister Johannes Wohlmacher vom Stift Schlägl, in dessen Wald die Fichte gefällt worden war, ist froh, „dass ich nicht in sozialen Netzwerken aktiv bin“. Denn dort fallen die Wiener über die Fichte her: „Schiach“, „Eine Schande“, „Feuerholz“ ist da zu lesen. Und: „Für d’ Weana reicht er“.