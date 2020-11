Das Virus zwingt die Faschingsnarren in die Knie

Trump vor dem Auszug aus dem Weißen Haus. Der unendliche Brexit. Die Gemeinderatswahlen. Und - bei aller Tragik - natürlich das Coronavirus: Stoff hätten die steirischen Faschingsgilden genug. Alleine: Die Pandemie zwingt die Narren in die Knie, Absagen häufen sich. Und so wird der traditionelle Auftakt in die Faschingszeit am morgigen 11. November eher trist und humorlos.