Anschober will Impfquote von mehr als 50 Prozent

Sobald ein Coronavirus-Impfstoff zur Verfügung steht, will Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) eine Impfquote von mehr als 50 Prozent in Österreich erreichen. „Alle in Österreich lebenden Personen sollen sich auf freiwilliger Basis impfen lassen können.“ Die Chancen stünden gut, „im ersten Quartal 2021 die ersten Lieferungen nach Österreich zu erhalten“.