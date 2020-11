Corona-Impfung: Deutsche melden ersten Durchbruch

Das deutsche Biotechnologie-Unternehmen Biontech hat nach eigenen Angaben eine Impfung mit einem 90-prozentigen Schutz vor Covid-19, ohne schweren Nebenwirkungen entwickelt. Erstmals liegen damit Zwischenergebnisse aus der für eine Zulassung entscheidenden Studienphase in Europa vor. Schon in einer Woche werde man eine Zulassung für den Impfstoff beantragen, erklärte das Unternehmen am Montag.