Muss Österreich wieder komplett herunterfahren?

Angespannt bleibt die Situation besonders in Oberösterreich, das mit 1608 positiven Covid-Tests erneut an der Spitze lag. Der grüne Spitzenpolitiker kritisierte in diesem Zusammenhang die Vor-Lockdown-Partys unter dem Motto „Einmal geht’s noch“ in seinem Heimat-Bundesland. Die Kontakte müssten „zumindest halbiert“ werden.