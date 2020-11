5933 Neuinfektionen: Rekordwert an einem Sonntag

Fast 500 Patienten befinden sich auf Intensivstationen. Seit Samstag kamen 27 schwer Erkrankte dazu. Insgesamt müssen derzeit fast 3000 Patienten in Spitälern behandelt werden. 1411 Personen starben bisher an den Folgen des Coronavirus, 91.719 sind wieder genesen. Damit gab in Österreich mit Stand Sonntag 153.153 positive Testergebnisse.