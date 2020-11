Das verspricht lustig zu werden, denn vier der acht stimmberechtigten IFAB-Mitglieder sind von der FIFA benannt, können also mit Ausnahme des Vatikans oder der Föderierten Staaten von Mikronesien von wer weiß woher kommen, während die restlichen vier Stimmen von den Verbänden aus England, Schottland, Wales und Nordirland gehalten werden. Und während die vier Weltwahlmänner nur en bloc, also ohne differenzierte Meinung abstimmen dürfen, können die großbritannischen Verbände einzeln votieren, weshalb für die erforderliche Drei-Viertel-Mehrheit zwei der vier Insulaner gebraucht werden. Die Abstimmung durch Heben der Hand scheint wegen der verbotenen unnatürlichen Körperhaltung ausgeschlossen, also hoffen wir, dass einer der FIFAner aus den USA kommt. Dann könnten wir sicher sein, dass das Ergebnis am Ende so interpretiert wird, wie es am besten passt und wir at the and of the day getrost sagen können: „Make Soccer Great Again!“