Nach Not-OP: Ein echter Berger geht nicht unter

Das war knapp! Nur wenige Stunden nachdem Gerhard Berger, 61, wegen Schmerzen im Bauchbereich einen Arzt aufgesucht hatte, lag der 10-fache Formel 1-GP-Sieger auch schon am Operationstisch. Diagnose: Appendizitis. sportkrone.at hatte am Samstag darüber berichtet. Nach nur einer Nacht in der Klinik nahm er die Geschäfte wieder auf und war für den Titelthriller an diesem Wochenende in Hockenheim wieder fit.