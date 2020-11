Ab 21 Uhr LIVE: Kann WAC auch Dinamo überraschen?

Als Underdog gestartet, hat der WAC in der Europa League überrascht. Vier Zähler aus den Partien gegen ZSKA Moskau und Feyenoord Rotterdam - die Wolfsberger stehen aktuell an der Spitze ihrer Gruppe. Dort sieht sich eigentlich Dinamo Zagreb. Kroatiens Serienmeister mit Erfahrung in der Champions League ist am Donnerstag (21.00 Uhr) im ersten von zwei Aufeinandertreffen mit dem WAC der Gastgeber. Bei Dinamo fallen mehrere Akteure nach Corona-Infektionen aus und auch beim WAC ist das nicht anders. Mit dem krone.at-Liveticker verpassen Sie nichts.