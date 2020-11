Ab 18.55 Uhr LIVE: Rapid gegen Dundalk

Trainer Dietmar Kühbauer gab sich pragmatisch. „Die UEFA bestimmt in diesem Fall, wir müssen das tun, was sie vorschreibt. Das können wir nicht ändern.“ Der Burgenländer muss gegen Dundalk weiter auf Topscorer Taxiarchis Fountas verzichten, der nach seinem Mittelhandknochenbruch erst am Sonntag gegen Red Bull Salzburg ein Thema ist. Dafür kehrt Yussuf Demir in den Kader zurück.