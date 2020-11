Mindestens vier Tote nach Schüssen nahe Las Vegas

Nach Schüssen in der Nähe eines Wohnkomplexes nahe der US-Stadt Las Vegas sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere Person sei nach dem Vorfall am Dienstag (Ortszeit) in der Stadt Henderson im Bundesstaat Nevada verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Unter den Toten befindet sich ein möglicher Tatverdächtiger.