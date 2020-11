Im Zeichen der Spanischen Grippe: Wählen mit Maske

Es werden noch zahlreiche Bücher darüber geschrieben werden, wie und warum eine große Nation wie die USA derart auf die schiefe Bahn geraten konnte. Trump hat verwirklicht, was die Gründungsväter der USA verhindern wollten: Er hat die politische Gewaltenteilung („checks and balances“) ausgehebelt. Und ausgerechnet diese 200 Jahre alte und leider nie reformierte Verfassung aus der Hand der Gründungsväter hat es Trump ermöglicht, sich mit der Minderheit an Stimmen zum allmächtigen Präsidenten aufzuschwingen. Die einst mächtigen Senatoren aus der Republikanischen Partei schlossen dazu gehorsamst ihre Augen und Ohren.