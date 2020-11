Pkw und Kleinbus kollidiert - mehrere Verletzte

Mehrere teils schwer Verletzte hat ein Zusammenprall eines Autos mit einem mit 15 Menschen besetzten Kleinbus am Sonntagabend in Niederösterreich gefordert. Die Fahrzeuge waren auf einem geraden Abschnitt der B2 in der Waldviertler Marktgemeinde Vitis im Bezirk Waidhofen a.d. Thaya zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden schwer, drei weitere leicht verletzt.