LIVE: Umkämpfte Partie in Graz! LASK weiter voran

Auch wenn es gegen die Bulgaren nach 4:1-Führung und „naiven“ (Thalhammer) Minuten noch einmal knapp wurde, zeigte der LASK über weite Strecke eine starke Leistung. Das gibt weiteres Selbstvertrauen für die Auswärtspartie am Sonntag. Obwohl es in der Fremde mit einem 1:1 in Tirol und einem 0:3 bei Rapid bisher nicht so recht klappte. „Ich denke, dass wir heiß sind auf den ersten Auswärtssieg“, sagte Thalhammer, dessen Team derzeit zehn Punkte am Konto hat und den Anschluss an Leader Salzburg 15) und Rapid (13) verlieren könnte.