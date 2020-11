LIVE: Rapid will gegen Altach „Dreier einfahren“

In der Vorsaison behielten die Hütteldorfer gegen die Rheindörfler eine weiße Weste, einem 2:1-Heimsieg folgte ein 3:0-Auswärtserfolg in der Rückrunde. In dieser Saison tut sich Altach nach dem Abgang von Sidney Sam schwer damit, Tore zu erzielen. In der vorangegangen 5. Runde gelang Pastoors Schützlingen mit einem 4:2 gegen eine dezimierte Admira aber endlich der erste Sieg. Und erstmals erzielte Altach dabei mehr als einen Treffer in 90 Minuten.