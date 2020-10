LIVE: Ärgert Hartberg wieder einmal die Austria?

Hartberg, das in der Vorwoche bei der WSG Tirol 1:1 spielte, wartet nicht nur in der laufenden Saison auf Erfolgserlebnisse, sondern auch zuhause: Seit dem 3:2 gegen St. Pölten im Dezember 2019 ist man in der Profertil-Arena in zehn Spielen (0-4-6) sieglos. „Wir investieren sehr viel, belohnen uns kaum, bekommen relativ leichte Tore und müssen in fast jedem Spiel einem Rückstand nachlaufen“, stellte Schopp fest. Für ihn steht fest: „Die Balance stimmt noch nicht ganz, wir müssen vorsichtig sein.“